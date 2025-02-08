Отложите дела. Какие недомогания может вызвать очень высокое атмосферное давление

Головные боли;

Головокружение, потеря равновесия;

Слабость, упадок тонуса;

Нарушения сна: плохое засыпание, бессонница;

Снижение работоспособности;

Эмоциональные нарушения: перепады настроения, раздражительность, плаксивость;

Обморочное состояние;

Тошнота.

«В такие периоды следует употреблять как можно меньше кофеина и других стимулирующих средств. По возможности отложить дела. Повышенное атмосферное давление само по себе создает нагрузку на организм – ему нужно давать больше отдыхать, а не напрягать дополнительно. Также нужно иметь под рукой назначенные врачом препараты. Если человек очень остро реагирует на атмосферные колебания, ему следует побыть дома», - подчеркнула в комментарии для «МедикФорум» врач общей практики (семейный врач) Татьяна Захарова.

В субботу столичный регион будет находиться под сильным давлением атмосферы – атмосферное давление достигнет своего максимума. Ранее сообщалось, что в выходные дни оно поднимется до 775-777 мм ртутного столба, что станет самым высоким значением за всю историю метеонаблюдений. Такое повышение атмосферного давления может вызвать стрессовую реакцию организма и поспособствовать тому, что давление человека тоже станет высоким. Причем плохо себя почувствовать в период очень высокого атмосферного давления могут даже здоровые люди – у них возможны головные боли, плохая концентрация, снижение производительности.К резкому росту атмосферного давления чувствительны, прежде всего, гипертоники и гипотоники. Они склонны реагировать ухудшением самочувствия, эмоциональными расстройствами, также у них часто возникают скачки собственного давления. Людям с гипертонией в такие периоды необходимо следить, не растет ли их АД, а также следить за водным балансом – их организм может задерживать жидкость, а также могут возникать отеки (что способно еще сильнее повысить давление). В свою очередь, у людей с низким давлением их гипотония может усилиться и спровоцировать характерное недомогание.Существуют люди, которые остро реагируют на изменения атмосферного давления: оно влияет на их состояние кровеносных сосудов, мозговое кровообращение. Вдобавок зимой организм часто подвергается воздействию температурных перепадов, особенно, когда человек выходит на холод из теплого натопленного помещения. Все это повышает риск сосудистых спазмов, способных ухудшить самочувствие (особенно в тех случая, когда имеются проблемы с повышенным холестерином, а в сосудах присутствуют атеросклеротические бляшки).Люди становятся более чувствительными к колебаниям в атмосфере, когда испытывают стресс. Плохо себя почувствовать могут те, кто испытывает перегрузки на работе, не отдыхает нормально, постоянно недосыпает, имеет вегетативные и нервные расстройства.Какие недомогания может вызвать очень высокое атмосферное давление?В условиях повышенного атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, избегать интенсивных нагрузок (умственных и физических), не перенапрягать свою нервную систему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала , насколько высоким бывает риск инсульта в условиях погодной нестабильности.

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