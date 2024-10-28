Кардиолог Гаврилюк объяснила, может ли случиться инсульт под влиянием перепадов погоды

«Это совпадение, результат накопления разных мелких нарушений в организме. Накануне был стресс на работе, вы плохо спали, съели слишком много соленого, подскочило давление и т.п.», - сказала специалист.

«Существуют люди, которые реагируют реальным ухудшением самочувствия на изменение внешнего давления даже в очень небольшом диапазоне», - сообщила медик.

На протяжении нескольких последних недель метеорологи неоднократно сообщали о магнитных бурях, а многие люди жаловались на плохое самочувствие. Кардиолог Гаврилюк объяснила в интервью «КП», может ли случиться инсульт под влиянием перепадов погоды – в частности, под влиянием магнитных бурь, от которых нередко «раскалывается» голова.По словам врача, сегодня нет убедительных научных данных, которые бы подтверждали способность магнитных бурь провоцировать инсульт головного мозга. Гаврилюк отметила, что часто плохое самочувствие в обстоятельствах магнитных колебаний – это не более чем совпадение возникающих у людей проблем со здоровьем с периодом геомагнитных бурь.В то же время кардиолог уточнила: существуют данные, которые подтверждают влияние перепадов атмосферного давления и температуры воздуха на состояние кровеносных сосудов и мозговое кровообращение.Гаврилюк добавила, что известна и такая закономерность: осенью и зимой возрастает число инсультов и инфарктов. По словам врача, это во многом связано с тем, как на сосуды воздействует холод (особенно, когда человек выходит на холод из теплого натопленного помещения). Отрицательные температуры провоцируют сосудистые спазмы – прежде всего, в тех случая, когда повышен холестерин и имеются бляшки, существуют воспаление и гипертония. В таких условиях действительно повышается риск сердечного приступа или инфаркта, подчеркнула эксперт. Для профилактики подобных проблем нужно дисциплинированно принимать назначенные врачом препараты и соблюдать рекомендации по образу жизни, констатировала кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают нормализовать артериальное давление.

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