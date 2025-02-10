Сахарный диабет и не только: какие патологии можно определить по изменению мочи

«Коричневый оттенок мочи может возникать при таких опасных заболеваниях печени как цирроз и гепатит», - сказал в комментарии MedikForum.ru уролог Руслан Гасанов.

Крайне сильный неприятный запах: возникает при инфекции мочевыводящих путей, обезвоживании, сахарном диабете.

«Моча с резким неприятным запахом может быть признаком инфекции, передающейся половым путем (ИППП), включая хламидиоз или трихомониаз. Помимо этого, на инфекцию указывают выделения из половых органов, зуд и сыпь, волдыри, язвы или бородавки, боли при мочеиспускании», - дополнил врач-уролог.

Сладкий запах: также возможен диабет.

Запах аммиака: имеются обезвоживание или инфекции.

Запах дрожжей: скорей всего, имеется дрожжевая инфекция (особенно если наблюдаются еще раздражение и зуд в паховой зоне).

«Жжение или боль во время мочеиспускания указывают на инфекции мочевыводящих путей, цистит, уретрит, камни в почках. Трудности с мочеиспусканием – на увеличение простаты у мужчин, закупорку мочевыводящих путей», - пояснил уролог.

Когда нужно срочно обратиться к врачу:

В моче присутствует кровь;

Наряду с изменениями мочи появляются боли внизу живота;

Болит спина под ребрами;

Ощущается сильное недомогание, слабость;

Резко повышается температура, возникает лихорадка;

Температура тела становится низкой.

По изменению мочи можно с большой вероятностью определить разные патологии – например, одним из внешних симптомов сахарного диабета может быть прозрачная моча, об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала эндокринолог Камиля Табеева. Это связано с развитием полиурии – состояния, при котором организм выделяет повышенное количество мочи. В случае диабета организм теряет много жидкости, стремясь избавиться от излишков глюкозы в крови, и моча становится менее концентрированной, более прозрачной.– это распространенный симптом проблем со здоровьем. Учащенное мочеиспускание, помимо диабета, может указывать на инфекции мочевыводящих путей, гиперактивный мочевой пузырь, проблемы с простатой у мужчин. В свою очередь, более редкое мочеиспускание является признаком почечной недостаточности, закупорки мочевыводящих путей, сердечной недостаточности.Другие изменения с мочой тоже могут быть важным индикатором различных нарушений.которая становится темно-желтой или оранжевой, происходит при обезвоживании, заболеваниях печени (гепатит). Красный или розовый цвет мочи нередко возникает из-за наличия крови (гематурии) – это может быть связано с инфекциями мочевыводящих путей, камнями в почках, опухолями или травмами.При бактериальных инфекциях моча приобретает зеленоватый оттенок, а если они становится мутной и непрозрачной, это может говорить о повышенном содержании белка (что, например, бывает при очень серьезных почечных патологиях).– тоже возможный патологический симптом. Что это может означать?Другое изменение с мочой, которое не следует игнорировать: она. Сильная пенистость может указывать на избыток белка в моче (он может вызываться заболеваниями почек, гипертонией).Также потенциально опасным признаком становитсяЗаметив стойкие изменения в моче (цвет, запах, частота, объем, наличие примесей), особенно если они сопровождаются другими симптомами (боль, лихорадка, слабость), важно обратиться к врачу. Анализ мочи и дополнительные исследования помогут установить точную причину и начать лечение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что часто возникающий запор увеличивает подверженность опасным заболеваниям.

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