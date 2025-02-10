Сахарный диабет и не только: какие патологии можно определить по изменению мочи
Состояние мочи меняется при многих проблемах со здоровьем.
По изменению мочи можно с большой вероятностью определить разные патологии – например, одним из внешних симптомов сахарного диабета может быть прозрачная моча, об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала эндокринолог Камиля Табеева. Это связано с развитием полиурии – состояния, при котором организм выделяет повышенное количество мочи. В случае диабета организм теряет много жидкости, стремясь избавиться от излишков глюкозы в крови, и моча становится менее концентрированной, более прозрачной.
Изменение частоты мочеиспускания – это распространенный симптом проблем со здоровьем. Учащенное мочеиспускание, помимо диабета, может указывать на инфекции мочевыводящих путей, гиперактивный мочевой пузырь, проблемы с простатой у мужчин. В свою очередь, более редкое мочеиспускание является признаком почечной недостаточности, закупорки мочевыводящих путей, сердечной недостаточности.
Другие изменения с мочой тоже могут быть важным индикатором различных нарушений.
Изменения цвета мочи, которая становится темно-желтой или оранжевой, происходит при обезвоживании, заболеваниях печени (гепатит). Красный или розовый цвет мочи нередко возникает из-за наличия крови (гематурии) – это может быть связано с инфекциями мочевыводящих путей, камнями в почках, опухолями или травмами.
«Коричневый оттенок мочи может возникать при таких опасных заболеваниях печени как цирроз и гепатит», - сказал в комментарии MedikForum.ru уролог Руслан Гасанов.
При бактериальных инфекциях моча приобретает зеленоватый оттенок, а если они становится мутной и непрозрачной, это может говорить о повышенном содержании белка (что, например, бывает при очень серьезных почечных патологиях).
Изменения запаха мочи– тоже возможный патологический симптом. Что это может означать?
- Крайне сильный неприятный запах: возникает при инфекции мочевыводящих путей, обезвоживании, сахарном диабете.
«Моча с резким неприятным запахом может быть признаком инфекции, передающейся половым путем (ИППП), включая хламидиоз или трихомониаз. Помимо этого, на инфекцию указывают выделения из половых органов, зуд и сыпь, волдыри, язвы или бородавки, боли при мочеиспускании», - дополнил врач-уролог.
- Сладкий запах: также возможен диабет.
- Запах аммиака: имеются обезвоживание или инфекции.
- Запах дрожжей: скорей всего, имеется дрожжевая инфекция (особенно если наблюдаются еще раздражение и зуд в паховой зоне).
Также потенциально опасным признаком становится появление дискомфорта или боли при мочеиспускании.
«Жжение или боль во время мочеиспускания указывают на инфекции мочевыводящих путей, цистит, уретрит, камни в почках. Трудности с мочеиспусканием – на увеличение простаты у мужчин, закупорку мочевыводящих путей», - пояснил уролог.
Заметив стойкие изменения в моче (цвет, запах, частота, объем, наличие примесей), особенно если они сопровождаются другими симптомами (боль, лихорадка, слабость), важно обратиться к врачу. Анализ мочи и дополнительные исследования помогут установить точную причину и начать лечение.
Когда нужно срочно обратиться к врачу:
- В моче присутствует кровь;
- Наряду с изменениями мочи появляются боли внизу живота;
- Болит спина под ребрами;
- Ощущается сильное недомогание, слабость;
- Резко повышается температура, возникает лихорадка;
- Температура тела становится низкой.
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