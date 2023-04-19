Неприятным запахом мочи могут проявляться инфекции и диабет 2 типа

позывы мочиться возникают внезапно, чаще, чем обычно, или ночью;

ощущаются боль или жжение при мочеиспускании;

моча выглядит мутной.

в моче присутствует кровь;

появляются боли внизу живота;

болит спина под ребрами;

ощущается сильное недомогание, слабость;

резко повышается температура, возникает лихорадка;

температура тела становится низкой.

На запах мочи оказывают влияние употребляемые продукты и лекарства, но в некоторых случаях его изменение может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Изданию The Sun врачи из NHS (британская служба здравоохранения) рассказали, какие патологии могут проявляться неприятным запахом мочи.Если моча имеет резкий запах и темно-желтый цвет, скорее всего, человек пьет недостаточно жидкости и его организм обезвожен, сообщили медики. Другие признаки проблемы: жажда, сухость во рту, более редкое мочеиспускание.Сладкий запах или запах аммиака, исходящий от мочи, может быть ранним признаком инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Также при этом моча может стать мутной и темной, а мочеиспускание начинает сопровождаться чувством жжения. Позывы в туалет могут возникать внезапно и чаще, чем обычно.На нее указывает запах дрожжей, ощущаемый при мочеиспускании. Вдобавок наблюдаются творожистые выделения, болезненность во время секса или мочеиспускания, раздражение и зуд в зоне паха.Моча с неприятным запахом может быть признаком инфекции, передающейся половым путем (ИППП), такой как хламидиоз или трихомониаз. Помимо этого, на инфекцию указывают выделения из половых органов, зуд и сыпь, волдыри, язвы или бородавки, боли при мочеиспускании.Фруктовый запах мочи, а также участившиеся походы в туалет (особенно ночью) постоянное чувство жажды может говорить о том, что имеется диабет 2 типа. Другие симптомы заболевания включают непроизвольную потерю веса, повышенную утомляемость.По словам экспертов, записаться на прием к врачу при появлении неприятного запаха мочи нужно, еслиСрочно обратиться к врачу нужно, еслиРанее портал MedikForum.ru писал о том, что заусенцы на пальцах могут быть симптомом сахарного диабета.

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