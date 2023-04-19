Неприятным запахом мочи могут проявляться инфекции и диабет 2 типа
Неприятный запах мочи может оказаться признаком заболевания.
На запах мочи оказывают влияние употребляемые продукты и лекарства, но в некоторых случаях его изменение может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Изданию The Sun врачи из NHS (британская служба здравоохранения) рассказали, какие патологии могут проявляться неприятным запахом мочи.
Обезвоживание. Если моча имеет резкий запах и темно-желтый цвет, скорее всего, человек пьет недостаточно жидкости и его организм обезвожен, сообщили медики. Другие признаки проблемы: жажда, сухость во рту, более редкое мочеиспускание.
Инфекция мочевыводящих путей. Сладкий запах или запах аммиака, исходящий от мочи, может быть ранним признаком инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Также при этом моча может стать мутной и темной, а мочеиспускание начинает сопровождаться чувством жжения. Позывы в туалет могут возникать внезапно и чаще, чем обычно.
Дрожжевая инфекция. На нее указывает запах дрожжей, ощущаемый при мочеиспускании. Вдобавок наблюдаются творожистые выделения, болезненность во время секса или мочеиспускания, раздражение и зуд в зоне паха.
Инфекция, передающаяся половым путем. Моча с неприятным запахом может быть признаком инфекции, передающейся половым путем (ИППП), такой как хламидиоз или трихомониаз. Помимо этого, на инфекцию указывают выделения из половых органов, зуд и сыпь, волдыри, язвы или бородавки, боли при мочеиспускании.
Диабет 2 типа. Фруктовый запах мочи, а также участившиеся походы в туалет (особенно ночью) постоянное чувство жажды может говорить о том, что имеется диабет 2 типа. Другие симптомы заболевания включают непроизвольную потерю веса, повышенную утомляемость.
Когда необходимо обращаться к врачу?По словам экспертов, записаться на прием к врачу при появлении неприятного запаха мочи нужно, если
- позывы мочиться возникают внезапно, чаще, чем обычно, или ночью;
- ощущаются боль или жжение при мочеиспускании;
- моча выглядит мутной.
- в моче присутствует кровь;
- появляются боли внизу живота;
- болит спина под ребрами;
- ощущается сильное недомогание, слабость;
- резко повышается температура, возникает лихорадка;
- температура тела становится низкой.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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