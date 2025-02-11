Эмоциональная подавленность утром после пробуждения: почему грустно уже в начале дня?

«Кроме того, уровень серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение, — утром может быть снижен. Серотонин начинает активно вырабатываться только после воздействия солнечного света или яркого искусственного освещения. Поэтому в первые минуты после пробуждения его недостаток может вызывать чувство грусти или апатии».

«Утренняя подавленность может быть признаком тревожного расстройства. Для этого состояния характерно ухудшение настроения именно в утренние часы, когда человек чувствует себя наиболее уязвимым и эмоционально истощенным».

«Поздний отход ко сну, употребление алкоголя или тяжелой пищи перед сном, отсутствие режима — все это тоже может негативно сказаться на качестве сна и эмоциональном состоянии утром. Кроме того, привычка сразу после пробуждения брать в руки телефон и проверять сообщения или новости может усиливать чувство тревоги и подавленности», - предупредила психолог.

Нужно установить режим сна: ложиться в постель и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни.

После пробуждения следует начинать день с чего-то приятного, например, с чашки любимого напитка.

Сразу после пробуждения нужно включить яркий свет или раздвинуть шире шторы, чтобы в комнату вошло больше солнечного света.

Нужно избегать по утрам перегрузки информацией: не следует проверят телефон или почту в первые же минуты после пробуждения – это лишь усиливает стресс, который испытывает в такой момент организм.

Пробуждение утром должно ассоциироваться с бодростью, энергией и готовностью к новому дню. Однако многие люди сталкиваются с противоположными ощущениями: эмоциональной подавленностью, грустью или даже плаксивостью. Это состояние может быть кратковременным, но оно способно существенно повлиять на настроение и продуктивность в течение дня. Почему так происходит, об этом MedikForum.ru побеседовал с психологом Анастасией Пешковой.По словам эксперта, одной из основных причин утренней подавленности являются гормональные изменения, которые происходят в организме во время сна. Утром, сразу после пробуждения, уровень кортизола — гормона стресса — достигает своего пика. Это естественный процесс, который помогает организму проснуться и активизироваться. Однако у некоторых людей, чувствительных к кортизолу, его резкий выброс может вызывать чувство тревоги или подавленности.Пешкова обратила внимание, что на то, как мы чувствуем себя утром после пробуждения, оказывает большое влияние качество сна. Если сон был прерывистым, неглубоким или недостаточно длительным, организм не успевает восстановиться. Это может привести к ощущению разбитости, усталости и эмоциональной нестабильности.Также состояние подавленности утром часто бывает связано с накопленным стрессом или тревогой. Если в жизни человека присутствуют постоянные переживания, конфликты или нерешенные проблемы, мозг может «перерабатывать» их даже во сне. В результате утреннее пробуждение сопровождается чувством тяжести, грусти или беспокойства.Психолог добавила, что зимой, когда световой день короток, многие люди сталкиваются с сезонным аффективным расстройством (САР). На его развитие влияет недостаток солнечного света, от воздействия которого зависит выработка мелатонина (обеспечивает крепкий сон) и серотонина (обеспечивает хорошее настроение, психологическую выдержку). В период холодов, когда пробуждение происходит в темноте или сумерках, многие люди могут ощущать утреннюю подавленность, беспричинную плаксивость.Что полезно для укрепления психики утром после пробуждения (советы специалиста):Ранее портал MedikForum.ru писал о малоизвестных и неожиданных причинах головной боли

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