От конфет до алкоголя: какие продукты могут спровоцировать приступ эпилепсии

«Источниками паразитов могут стать привычные продукты питания, мясо, овощи и фрукты, а также загрязненная вода. Для минимизации рисков заражения ими нужно избегать употребления сырого или плохо прожаренного мяса, тщательно промывать продукты, следить за санитарными условиями хранения и приготовления пищи. В том числе такие риски понижаются, когда соблюдаются правила личной гигиены и часто моются руки (особенно после контактов с животными)», - сообщили в ведомстве.

Стресс;

Недостаток сна;

Яркий или мерцающий свет;

Нарушение режима приема лекарств.

В Международный день борьбы с эпилепсией специалисты Роспотребнадзора предупредили, что в продуктах могут скрываться паразиты, которые могут спровоцировать приступ эпилепсии. Эти бактерии способны токсично влиять на нервную систему и головной мозг – продукты их жизнедеятельности активизируют воспаление, ведущее к появлению судорожных припадков, головных болей, парезов, поведенческих изменений.В случае такого заболевания как эпилепсия питание имеет очень большое значение. Некоторые продукты и блюда могут провоцировать приступы, поэтому важно следить за своим рационом и избегать потенциально опасной пищи. Важно понимать, что каждый организм индивидуален, и пищевые триггеры приступов эпилепсии могут варьироваться от человека к человеку. Поэтому всегда следует наблюдать за реакциями организма на еду, подчеркнула в беседе с MedikForum.ru невролог Александра Алехина.Врач напомнила, что эпилепсия является хроническим неврологическим заболеванием, которое характеризующееся повторяющимися приступами, вызванными чрезмерной электрической активностью в головном мозге.Основными факторы, провоцирующие приступы:Говоря о продуктах, которые могут влиять на работу нервной системы и повышать риск возникновения приступов, эксперт выделила несколько групп.Одна из них – это. Чрезмерное употребление сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом может вызывать резкие скачки уровня глюкозы в крови, из-за которых нарушается работа мозга (что и приводит к приступу). В данную группу входят прежде всего сладкие газированные напитки, конфеты, шоколадные батончики, выпечка и десерты с большим количеством сахара.Также провокатором приступов может оказаться, который является стимулятором центральной нервной системы и может повышать возбудимость нейронов. Для людей с эпилепсией это опасно, так как избыточная стимуляция мозга резко увеличивает для них вероятность приступа.У некоторых людей с эпилепсией приступы могут быть связаны с пищевой аллергией или. Аллергены могут вызывать воспалительные процессы в организме, негативно влияющие на мозг. Распространенными пищевыми аллергенами являются молочные продукты, продукты с глютеном, орехи и семена, морепродукты, помидоры, цитрусовые.Помимо того, работу нервной системы ухудшает и повышает риск эпилептических приступов питание, в котором присутствует. Часто такой особенностью отличаются рационы, в которых нет достаточно овощей, злаков, мяса, рыбы.Вдобавок нарушить работу мозга может, обезвоживание. Поэтому важно избегать продуктов, которые способствуют потере жидкости: например, солений, кофе, алкоголя. Невролог подчеркнула, что спиртные напитки в целом один из самых опасных триггеров для людей с эпилепсией. Их прием даже в небольших количествах может нарушить баланс нейротрансмиттеров, что чревато возникновением приступа.Также врач посоветовала избегать– усилитель вкуса, который часто добавляют в полуфабрикаты и фастфуд. Он может вызывать нежелательное перевозбуждение нейронов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эпилепсия возникает не только в виде судорожных приступов – ее проявления гораздо разнообразнее

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