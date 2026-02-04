В Ленинградской области благодаря диспансеризации выявили ранние стадии онкозаболеваний у 3660 человек

В Ленинградской области по итогам 2025 года у 3660 жителей выявили онкологические заболевания на ранних стадиях в ходе диспансеризации.

В регионе диспансеризацию прошли более 900 тысяч человек. Для оказания помощи пациентам с онкологическими диагнозами действуют центры амбулаторной онкологической помощи.

На базе Ленинградской областной клинической больницы реализуются клинические исследования новых препаратов, а также внедряются современные методы терапии в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранняя диагностика заболеваний, в том числе онкологических, считается одним из ключевых направлений повышения эффективности медицинской помощи и улучшения качества жизни пациентов.

В течение года в онкологических отделениях области было проведено свыше 3900 хирургических вмешательств. Медицинские организации продолжают работу по совершенствованию методов диагностики и лечения.