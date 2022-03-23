Онколог Филатов объяснил особую опасность горячей еды и напитков
Многие люди, привыкнув, не замечают, что их блюда и напитки слишком горячие для слизистой пищевода – последствия этого могут быть очень опасными.
В своем комментарии онколог Антон Филатов предупредил, что привычка употреблять еду и напитки горячими из-за высокой температуры является одной из особенно опасных для здоровья.
«Употребление слишком горячей еды и напитков может привести к раку пищевода и другим опасным болезням», - объяснил Филатов в беседе с «АиФ».
По словам онколога, при попадании горячего в пищевод повреждается слизистая оболочка. В ответ организм запускает процесс регенерации пострадавшей ткани, увеличивая число клеток, призванных заменить собой поврежденные. При этом повышается риск того, что в этой массе клеток, которые начинают усиленно производиться, произойдет мутация, после чего накопление клеток будет носить уже злокачественный характер – образуется опухоль.
Филатов добавил, что на возникновение клеточной мутации, ведущей к раку пищевода, могут влиять курение, злоупотребление спиртным, а также наличие рефлюксной болезни ГЭРБ, при которой кислота из желудка проникает в пищевод, вызывая изжогу. Онколог уточнил, что рак пищевода практически не имеет внешних симптомов на своей начальной стадии, и своевременно обнаружить его можно только проходя профилактические обследования.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасными могут быть кишечные тенезмы.
Антон Филатов
ЗОЖ
хирург-онколог
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