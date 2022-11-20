Врач-эндокринолог назвала самый вредный тип полуфабрикатов

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пельмени

По словам эндокринолога Натальи Кирдянкиной, самым вредным видом продуктов-полуфабрикатов являются замороженные блюда, требующие лишь разогрева или быстрой варки.

В интервью врача прозвучало предупреждение, что

«Самыми вредными полуфабрикатами можно считать замороженные блинчики, пиццу и пельмени».

Кирдянкина уточнила, что замороженная продукция отличается содержание высоких доз нежелательных и вредных ингредиентов, таких как трансжиры, дешевые масла, сахар, искусственные вкусовые добавки, соль. При регулярном употреблении в пищу таких продуктов возрастают риски переедания, повышенного уровня глюкозы в крови, повреждения сосудов, появления лишнего веса, гипертонии, избытка холестерина.

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«Полуфабрикаты увеличивает калорийность рациона, а за счет трансжиров почти на треть повышается риск развития ишемической болезни сердца», -добавила эндокринолог, беседуя с «Доктор Питер».

Кирдянкина рекомендовала не включать полуфабрикаты совсем, либо употреблять их в пищу исключительно редко, следя за количеством.

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