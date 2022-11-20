Врач-эндокринолог назвала самый вредный тип полуфабрикатов

«Самыми вредными полуфабрикатами можно считать замороженные блинчики, пиццу и пельмени».

«Полуфабрикаты увеличивает калорийность рациона, а за счет трансжиров почти на треть повышается риск развития ишемической болезни сердца», - добавила эндокринолог, беседуя с «Доктор Питер».

В интервью врача прозвучало предупреждение, чтоКирдянкина уточнила, что замороженная продукция отличается содержание высоких доз нежелательных и вредных ингредиентов, таких как трансжиры, дешевые масла, сахар, искусственные вкусовые добавки, соль. При регулярном употреблении в пищу таких продуктов возрастают риски переедания, повышенного уровня глюкозы в крови, повреждения сосудов, появления лишнего веса, гипертонии, избытка холестерина.Кирдянкина рекомендовала не включать полуфабрикаты совсем, либо употреблять их в пищу исключительно редко, следя за количеством.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Соломатина рассказала, как не переедать из-за сильного голода.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.