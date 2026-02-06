В Якутии мобильные хирурги выполнили свыше 1600 операций за два года

В Якутии реализуется проект по оказанию хирургической помощи с использованием мобильного центра, который начал работу в 2024 году по инициативе главы республики Айсена Николаева.

За два года специалисты мобильного хирургического центра провели более 1600 операций, а в новом онкологическом центре выполнено свыше 9300 хирургических вмешательств. Кроме того, эндоскопический центр осуществил около 10 тысяч исследований, что позволило выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях в 72% случаев.

В учреждениях внедряются современные технологии, такие как радиочастотная абляция, 3D-лапароскопия и торакоскопия, что способствует расширению возможностей диагностики и лечения.

Проект реализуется в рамках национальной программы «Продолжительная и активная жизнь», а также партийной инициативы «Здоровое будущее» и стратегического указа главы региона.

В Министерстве здравоохранения Якутии отмечают, что применение новых методов и развитие мобильных медицинских центров может повысить доступность специализированной помощи для жителей республики.