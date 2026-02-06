В Тюменской области в 2025 году зафиксировано снижение заболеваемости гонореей на 21%

В 2025 году в Тюменской области отмечено уменьшение числа случаев гонореи на 21% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит региональный департамент здравоохранения.

По информации ведомства, основной путь передачи инфекции связан с незащищёнными половыми контактами. При этом специалисты обращают внимание, что у женщин заболевание может протекать без выраженных симптомов или сопровождаться незначительным дискомфортом.

В большинстве случаев гонорею диагностируют у взрослого населения. Однако в редких ситуациях сифилис выявляют и у детей, что связано с возможностью бытового пути передачи инфекции.

Эксперты подчеркивают, что своевременное выявление и информирование о путях распространения инфекций способствует снижению заболеваемости и формированию профилактических мер.

В департаменте здравоохранения рекомендуют соблюдать меры предосторожности и отмечают важность обращения к специалистам при появлении подозрительных симптомов.