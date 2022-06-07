Онколог Секачева назвала вызывающие рак продукты в рационе россиян

«Богатая быстро усваиваемыми углеводами и жирная пища часто приводит к ожирению, а связь онкологических заболеваний и лишнего веса установлена крупными научными исследованиями», - заметила онколог.

«Также четко установлена связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя», - подчеркнула научный эксперт.