Онколог Секачева назвала вызывающие рак продукты в рационе россиян
Онколог Марина Секачева сообщила в интервью, что одним из провокаторов рака в рационе многих россиян является алкоголь.
Говоря о влиянии питания на вероятность появления рака, доктор медицинских наук Марина Секачева заметила, что подверженность россиян злокачественным заболеваниям могут усиливать продукты, насыщенные быстрыми углеводами, жиром.
«Богатая быстро усваиваемыми углеводами и жирная пища часто приводит к ожирению, а связь онкологических заболеваний и лишнего веса установлена крупными научными исследованиями», - заметила онколог.
Вызывающими рак продуктами в рационе россиян могут быть и различные колбасы, считает онколог. Доктор Секачева напомнила, что чрезмерное потребление красного мяса, переработанных мясных продуктов связывается исследователями с повышенным риском развития злокачественной опухоли кишечника (толстой и прямой кишки).
«Также четко установлена связь некоторых видов рака с употреблением алкоголя», - подчеркнула научный эксперт.
Профессор Секачева добавила, что нет такого продукта, употребление которого могло бы защищать от рака, однако комплексный эффект питания повышает шансы прожить жизнь без рака. Важно систематически питаться умеренно и в здоровом ключе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о самых вредных для здоровья продуктах по мнению врачей.
Марина Секачева.
ЗОЖ
доктор медицинских наук, профессор, директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета
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