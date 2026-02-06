Татарстан занял третье место в России по снижению младенческой смертности

В Республике Татарстан отмечено снижение показателя младенческой смертности, что позволило региону занять третью позицию среди субъектов Российской Федерации по этому критерию.

По информации министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, уровень младенческой смертности в регионе составил 1,9 промилле. Этот показатель приблизился к значениям, зафиксированным до пандемии.

Ведущие медицинские учреждения республики за прошедший год провели 28 операций по трансплантации сердца, что стало одним из значимых достижений в сфере высокотехнологичной медицинской помощи.

Дополнительно в Татарстане отмечается прогресс в области диагностики, что способствует своевременному выявлению и лечению различных заболеваний.

Альмир Абашев подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря скоординированной работе медицинского сообщества региона. Специалисты продолжают уделять внимание вопросам охраны здоровья детей и совершенствованию медицинских технологий.