В Рязани при диспансеризации выявили четыре случая онкологических заболеваний

В Городской поликлинике №2 Рязани в ходе диспансеризации, начавшейся в 2026 году, у четырёх жителей были диагностированы онкологические заболевания. Информацию об этом предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Один из пациентов был оперативно направлен на дальнейшее лечение. В региональном минздраве отмечают, что своевременное выявление подобных заболеваний может повысить вероятность благоприятного исхода терапии.

Диспансеризация позволяет обнаруживать серьёзные патологии на ранних этапах, что способствует более эффективному медицинскому вмешательству.

Ранняя диагностика играет важную роль в борьбе с онкологическими заболеваниями, поскольку позволяет начать лечение до появления осложнений.

В министерстве здравоохранения региона подчеркивают, что регулярные профилактические обследования могут способствовать своевременному выявлению различных заболеваний и рекомендуют уделять внимание своему здоровью.