Ставропольский эксперт: производство лекарств в России возросло
МедикФорум узнал, что исследователи фармацевтического рынка сделали заключение о том, что по итогам прошлого года производство лекарств в России показало рекордный рост.
Увеличение объёмов производства лекарственных препаратов стало возможным благодаря импортозамещению и государственной поддержке отечественных производителей.
– Рекордный рост объёмов производства лекарств может быть связан с локализацией производства иностранных компаний в России и наращиванием компаниями складских запасов перед введением маркировки препаратов, – прокомментировал ситуацию директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Лекарственная безопасность России является одним из важнейших факторов стабильности страны и её устойчивости к внешним вызовам. В этой связи возрастает роль обеспечения населения отечественными лекарственными средствами, которые реализуются через фармацевтический рынок. Повышение обеспеченности населения стратегически значимыми отечественными лекарствами предусмотрено Стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года. Её основной целью является гарантирование безопасности страны в сфере лекарственного обеспечения населения и лекарственной доступности во всех сегментах.
– Вместе с тем, фальсифицированные лекарственные препараты представляют собой серьёзную проблему для общественного здравоохранения. Это не просто угроза жизни пациентов и больных, использующих поддельные медикаменты, это подрыв доверия к современной фармацевтике и достижениям в области медицины, – комментирует эксперт, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института РАНХиГС Светлана Алиева.
В рамках решения данной проблемы подготовлен законопроект «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации». Он разработан в целях контроля за оборотом отдельных видов товаров, противодействия недобросовестной конкуренции, противодействия незаконному ввозу товара и «серому» рынку, а также запрета оборота товаров, не маркированных контрольными (идентификационными) знаками. Принятие этого закона позволит вытеснить с рынка предприятия, занимающиеся контрафактом в сфере лекарственных препаратов.
Ранее МедикФорум сообщал, что в краевом центре Ставропольского края обсудили меры по борьбе с нелегальной табачной продукцией.
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