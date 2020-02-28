Ставропольский эксперт: производство лекарств в России возросло

– Рекордный рост объёмов производства лекарств может быть связан с локализацией производства иностранных компаний в России и наращиванием компаниями складских запасов перед введением маркировки препаратов, – прокомментировал ситуацию директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

– Вместе с тем, фальсифицированные лекарственные препараты представляют собой серьёзную проблему для общественного здравоохранения. Это не просто угроза жизни пациентов и больных, использующих поддельные медикаменты, это подрыв доверия к современной фармацевтике и достижениям в области медицины, – комментирует эксперт, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института РАНХиГС Светлана Алиева.