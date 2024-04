Врач Малиновская назвала лучшие продукты с витамином C, нутрициолог Котельницкий рассказал когда стоит пить добавки

Значение витамина С для организма

"Витамин С, или аскорбиновая кислота, играет важную роль в организме человека и имеет множество значимых функций. Витамин С является мощным антиоксидантом, который защищает клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Эти повреждения могут привести к преждевременному старению и возникновению различных заболеваний", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.

"Для поддержания здоровья рекомендуется употреблять продукты, богатые витамином C, такие как цитрусовые, ягоды, киви, красный перец, капуста, шпинат и другие фрукты и овощи. Витамин С в добавках стоит принимать при анемии, когда необходимо улучшить усвоение железа", - говорит Котельницкий.

Витамин C помогает вырабатывать отвечающий за состояние кожи коллаген, участвует в производстве других витаминов и борется с воспалительными процессами. Суточная норма аскорбиновой кислоты для взрослого человека – 100 мг, для детей – 30–90 мг в зависимости от возраста.Дефицит витамина C обычно встречается у людей, которые сидят на экстремальных диетах либо часто пьют спиртные напитки. Еще одной возможной причиной авитаминоза является переизбыток железа – это вещество мешает усвоению аскорбиновой кислоты, объяснилаС недостатком витамина C вряд ли столкнутся люди, в рационе которых присутствуют цитрусовые:Суточную дозу аскорбиновый кислоты обеспечат также один средний плодВитамин С улучшает функцию иммунной системы, помогая бороться с инфекциями и ускоряя процесс заживления ран. Он также играет ключевую роль в синтезе коллагена, белка, который обеспечивает прочность и упругость кожи, суставов, сухожилий и других тканей.Он улучшает усвоение железа из растительных и животных источников, что особенно важно для предотвращения анемии.Витамин С способствует здоровью сердечно-сосудистой системы, улучшая состояние стенок кровеносных сосудов и снижая уровень холестерина.Этот витамин помогает бороться с воспалениями кожи, акне и другими проблемами кожи, а также способствует заживлению ран и порезов.Витамин С играет важную роль в поддержании здоровья глаз, защищая их от свободных радикалов и уменьшая риск возникновения катаракты и дегенеративных заболеваний сетчатки.Ранее МедикФорум писал о полезном и вредном сыре.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.