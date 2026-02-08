Продукты, содержащие триптофан, магний и омега-3, могут поддерживать работу нервной системы

42 Фото: MedikForum.ru
Ряд продуктов питания, таких как рыба, морепродукты, бананы, шпинат и цельнозерновые изделия, содержит вещества, которые играют роль в поддержании работы нервной системы и снижении уровня стресса.

В частности, рыба и морепродукты обеспечивают организм триптофаном и омега-3 жирными кислотами, которые участвуют в синтезе мелатонина. Бананы и шпинат содержат магний и калий, способствующие расслаблению мышц.

Цельнозерновые продукты, включая овсянку и ржаной хлеб, поддерживают микрофлору кишечника, что может быть связано с выработкой гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), обладающей успокаивающим действием.

Творог выделяется содержанием селена, который, по данным специалистов, может защищать клетки мозга от окислительного стресса.

Врачи отмечают, что разнообразие рациона и включение перечисленных продуктов может быть одним из факторов, способствующих поддержанию общего самочувствия. При этом рекомендуется учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться со специалистами по вопросам питания.

