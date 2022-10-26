Редкая болезнь женщины не имеет названия

Жительница британского Кардиффа 47-летняя Дебби Шварц всё детство посещала врачей в разных медцентрах от Ньюкасла до Лондона, но ей говорили, что её недомогание выдумано. Несмотря на ухудшение зрения, речи и слуха, женщина получила магистерскую степень по биохимии и в 20 с небольшим стала преподавать естественные науки. Но через несколько лет она внезапно лишилась сознания и провела 10 месяцев в больнице.С тех пор она не смогла встать на ноги и следующие два десятилетия провела в инвалидном кресле. За прошедшие годы у неё частично диагностировали четыре отдельных редких состояния, и ни одно из них полностью не объясняет возникшие симптомы. Сейчас она является одним из первых пациентов единственной в Великобритании клиники, которая специализируется на не имеющих названия болезнях. Здесь она надеется раз и навсегда установить правильный диагноз.Название клиники расшифровывается как "Синдром без имени". Ее открыли в Университетской больнице Уэльса в Кардиффе. Данную клинику могут посещать взрослые и дети по направлению врача в том случае, если современная медицина не в состоянии выявить причину болезни. Вполне возможно, что у женщины митохондриальное расстройство, при котором митохондрии в клетках не производят достаточно энергии или вообще не работают. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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