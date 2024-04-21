Врачи назвали мясо и яйца в числе продуктов, улучшающих состав крови, нутрициолог Котельницкий назвал еще 8 альтернатив

"Магний участвует в активации более 300 ферментов, включая те, которые участвуют в синтезе белков, регуляции уровня глюкозы в крови, образовании энергии в клетках, и т. д. Железо участвует в процессах дыхания и обмена веществ, а также в функционировании иммунной системы. Недостаток железа может привести к анемии, слабости, усталости, проблемам с концентрацией внимания, снижению иммунитета и другим серьезным здоровьевредным последствиям", - говорит Котельницкий.

Специалисты отмечают, что красное мясо является богатым источником железа, необходимого для производства эритроцитов, или красных кровяных клеток, в организме. Субпродукты также богаты железом, однако, они часто содержат большое количество холестерина. Поэтому важно контролировать размер порций и учитывать рекомендации врача.Железо, присутствующее в животном гемоглобине, обуславливает красный цвет мяса, подчеркивают медики. Кроме того, куриные и перепелиные яйца, обогащенные магнием, ненасыщенными жирными кислотами и витаминами, также считаются источниками железа.То же самое относится к рыбе и шпинату, в которых железо лучше всего усваивается благодаря высокому содержанию витамина C. Кроме того, ценный микроэлемент можно получить из темного шоколада.о других продуктах, богатых магнием и железом.Магний играет важную роль во многих биологических процессах в организме человека. Он необходим для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, нервной системы, мышц, а также для правильного функционирования иммунной системы и обмена веществ.Употребление продуктов, богатых магнием, способствует поддержанию нормального уровня этого важного минерала в организме, что благоприятно сказывается на здоровье сердца, нервной системы, мышц и других органов.Продукты, богатые железом, включают в себя красное мясо (говядина, баранина), печень (говяжья, телячья), морепродукты (устрицы, креветки),Ранее МедикФорум писал о кашах, полезных для кишечника.

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