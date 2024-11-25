Нарколог Исаев: чтобы возник риск развития рака, достаточно 10 граммов спирта в день

211 Фото: https://unsplash.com/photos/clear-wine-glass-with-yellow-liquid-saw2ahar17s
бокал с вином

Для возникновения риска рака достаточно и небольшого количества употребляемого алкоголя, предупредил нарколог Руслан Исаев.

Нарколог Исаев посоветовал запомнить, что безопасного количества спиртного не бывает. Даже те порции алкоголя, которые считаются умеренными и приемлемыми, могут способствовать развитию опасных нарушений, подчеркнул он. По словам Исаева, в своем негативном воздействии на организм алкоголь как токсин обладает накопительным эффектом.

В разговоре с aif.ru нарколог предостерег:  чтобы возник риск развития рака, достаточно 10 граммов спирта в день.

«При регулярном употреблении даже малых доз срабатывает накопительный эффект, что усиливает вред для организма и увеличивает вероятность онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Доказано, что 10 граммом спирта ежедневно (бокал вина или пива) повышают риск рака молочной железы», - констатировал специалист.

Исаев отметил, что нередко можно услышать о положительном влиянии умеренного употребления алкоголя. Такое мнение мешает воспринимать спиртное как токсин и не позволяет осознать, насколько значимыми являются риски, связанные с его присутствием в повседневной жизни людей, убежден эксперт.

«Современная наука однозначно говорит: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальное его употребление увеличивает риски для здоровья и может привести к зависимости», - резюмировал нарколог.

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Руслан Исаев
Руслан Исаев
ЗОЖ
врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной Палаты РФ
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Теги : вред алкоголя, опасность для человека, Руслан Исаев
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