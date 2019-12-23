На Ставрополье провели первое аортокоронарное шунтирование
В Пятигорске Ставропольского края на базе городской больницы, медики начали внедрять новые виды операций, в частности, на сосудах.
Как стало известно МедикФорум, в больнице региона врачи провели первую открытую операцию на коронарных артериях - аортокоронарное шунтирование. В современной кардиохирургии этот вид оперативного вмешательства считается одним из самых сложных, ведь с помощью собственных сосудов пациента проводятся дополнительные пути для кровоснабжения сердца в обход суженных или закрытых участков.
Местную уникальную операцию провели хирурги отделения кардиохирургии горбольницы Пятигорска совместно со специалистами из регионального сосудистого центра Ставрополя.
Теперь это медицинское отделение войдёт в структуру нового регионального сосудистого центра, которое станет вторым на Ставрополье.
- Это большое событие для жителей Пятигорска, всех городов КМВ. Раньше здесь такие операции не делали. Люди уезжали в краевую больницу. Теперь подобные оперативные вмешательства будут делать в пятигорской городской клинической больнице, - говорит главный врач больницы Пятигорска Роман Лифенко.
Уже с нового года начнёт работу пятигорский сосудистый центр. Будут созданы отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения, лечения патологий нарушений ритмов сердца и кардиостимуляций, кардиохирургии, кардиоанестезиологии и реанимации.
В структуру сосудистого центра также войдут первичное сосудистое неврологическое отделение и первичное сосудистое кардиологическое отделение. Теперь в Пятигорске будут оказывать все виды экстренной помощи при острых сосудистых катастрофах.
Ранее МедикФорум сообщал, что федеральные власти помогут в ремонте медучреждений на Ставрополье.
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