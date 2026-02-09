Школьники из Мегиона изучают геномное редактирование и основы медицины в рамках проекта

В общеобразовательной школе №4 города Мегиона реализуется проект, направленный на раннее знакомство учащихся с медицинскими дисциплинами.

В рамках инициативы «Врач со школьной скамьи» школьники проходят углублённые курсы по химии и биологии, а также знакомятся с основами геномного редактирования.

Занятия в медицинском классе включают освоение навыков первой помощи, изучение анатомии человека и практическую отработку умений на специализированных манекенах.

Проект предусматривает регулярные экскурсии для учеников 8 «М» класса в городскую больницу, что способствует формированию представления о медицинской профессии.

По мнению организаторов, подобные образовательные программы могут повысить интерес школьников к медицинским специальностям и способствовать раннему профессиональному самоопределению.

