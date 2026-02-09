Трихолог Татьяна Егорова объяснила причины выпадения волос при мытье головы

Врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова в интервью Pravda.Ru рассказала о факторах, которые могут приводить к выпадению волос во время мытья головы.

По словам специалиста, среди возможных причин — интенсивное трение волос при мытье, частое использование горячего воздуха для сушки, применение шампуней с агрессивными компонентами, злоупотребление средствами для укладки, а также резкое вытирание волос полотенцем.

Егорова также отметила, что на состояние волос могут влиять стрессовые ситуации, изменения гормонального фона, недостаток питательных веществ и наследственная предрасположенность.

Тема выпадения волос актуальна для многих, поскольку подобные изменения могут быть связаны как с внешними воздействиями, так и с внутренними процессами в организме.

Татьяна Егорова подчеркнула, что волосы, которые остаются на стенках душевой кабины, уже находятся в фазе естественного выпадения. Специалист рекомендует обращать внимание на состояние волос и соблюдать меры предосторожности при уходе за ними.