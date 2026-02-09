В роддомах Нижегородской области в 2025 году большинство новорожденных зарегистрировали на месте

В 2025 году в Нижегородской области большинство новорожденных были зарегистрированы непосредственно в медицинских учреждениях, где проходили роды. Такой подход стал возможен благодаря внедрению услуги оформления документов прямо в роддомах.

С февраля 2025 года родители получили возможность подавать заявления на регистрацию рождения в электронном виде, не покидая медицинского учреждения. Это позволило упростить процесс получения свидетельства о рождении и других необходимых документов.

Постоянные пункты приема заявлений действуют в двенадцати медицинских организациях региона, включая родильные дома №1, №4 и №5 Нижнего Новгорода, областной перинатальный центр и Арзамасский роддом.

В отдельных районах специалисты выезжают в учреждения здравоохранения по специальному запросу, что обеспечивает равный доступ к услуге для всех молодых семей, независимо от места проживания.

Эксперты отмечают, что подобная практика способствует сокращению бюрократических процедур и облегчает родителям оформление документов для новорожденных. В регионе продолжается развитие сервисов, направленных на повышение доступности государственных услуг для населения.