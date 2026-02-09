Эксперты определили оптимальное время для вечернего приёма пищи

Исследования, посвящённые режиму питания, показали связь между временем ужина и метаболическим здоровьем. Учёные проанализировали данные различных работ, чтобы выяснить, как поздние приёмы пищи влияют на организм.

Результаты анализа свидетельствуют: приём пищи в более позднее время может негативно сказываться на показателях обмена веществ. Участники, которые ужинали раньше, демонстрировали более стабильный уровень сахара в крови и лучшую чувствительность к инсулину.

Эксперты отмечают, что временные рамки приёмов пищи часто используются для коррекции веса и улучшения самочувствия. Однако при поздних ужинах положительный эффект от ограниченного питания может снижаться.

Значимость темы обусловлена тем, что метаболическое здоровье связано с риском развития различных хронических заболеваний. Вопросы рационального питания и режима приёмов пищи остаются актуальными для многих людей.

Эндокринолог Павлова обращает внимание на важность выбора времени ужина и рекомендует учитывать индивидуальные особенности организма при формировании рациона.