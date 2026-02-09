В больницах Свердловской области выявили случаи использования некачественных продуктов

В медицинских учреждениях Свердловской области в 2025 году были зафиксированы случаи поставки некачественных пищевых продуктов. Проверку провели специалисты Россельхознадзора.

В ходе лабораторных исследований, проведённых в социальных учреждениях региона, было выявлено, что часть продуктов не соответствует установленным нормам. В частности, из 28 образцов, отобранных в 2025 году, восемь не прошли проверку на соответствие требованиям законодательства.

По итогам анализа за 2024 год также отмечено, что из 40 исследованных образцов продуктов питания 12 были признаны некачественными или фальсифицированными.

Вопрос качества питания в больницах и других социальных учреждениях имеет важное значение, поскольку может затрагивать здоровье пациентов и других уязвимых групп.

Специалисты подчеркивают необходимость регулярного контроля за поставками продуктов в учреждения здравоохранения и рекомендуют уделять внимание соблюдению стандартов безопасности.