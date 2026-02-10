В Екатеринбурге два главврача покинули свои должности 10 февраля

В Екатеринбурге 10 февраля произошли кадровые изменения в медицинских учреждениях города — сразу два главных врача оставили свои посты.

Роберт Соловьев завершил работу в качестве руководителя Городской клинической больницы №6. Также должность главного врача покинул Евгений Барац, который специализируется в кардиологии.

Евгений Барац был отмечен профессиональным сообществом: в 2006 году он получил премию «Медицинский Олимп».

Смена руководства в медицинских организациях может повлиять на организационные процессы и взаимодействие с пациентами.

В подобных случаях представители медицинского сообщества обращают внимание на необходимость обеспечения стабильности работы учреждений и сохранения качества медицинской помощи.