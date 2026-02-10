В Иркутской области ежегодно фиксируют более 15 тысяч случаев смертности от болезней сердца

В Иркутской области ежегодно регистрируется свыше 15 тысяч случаев летального исхода, связанных с заболеваниями сердца и сосудов. Такие данные приводят региональные специалисты.

По мнению экспертов, на развитие сердечно-сосудистых заболеваний влияет образ жизни населения. Среди основных факторов риска называют несбалансированное питание, низкую физическую активность, курение, избыточную массу тела и хронический стресс.

Медицинские работники отмечают, что многие заболевания сердца могут протекать без явных симптомов на ранних стадиях. Это затрудняет своевременное выявление проблем и увеличивает вероятность осложнений.

Важную роль в снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний играет регулярное прохождение диспансеризации. Профилактические обследования позволяют выявить возможные нарушения на раннем этапе, когда медицинская помощь может быть наиболее эффективной.

Специалисты подчеркивают, что информированность населения и соблюдение рекомендаций по образу жизни способствуют снижению числа случаев заболеваний сердца и сосудов. Регулярное медицинское наблюдение рассматривается как одна из ключевых мер по поддержанию здоровья.