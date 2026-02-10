В Волгоградской области увеличат выплаты за третьего ребенка до 300 тысяч рублей

39 Фото: MedikForum.ru
В Волгоградской области с 2025 года планируется расширить меры поддержки семей с детьми, включая увеличение выплаты за рождение третьего ребенка до 300 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента после заседания профильного комитета, на котором рассматривался ход реализации региональной программы по повышению рождаемости.

С будущего года регион начнет получать федеральное финансирование, которое будет направлено на различные виды поддержки семей, включая развитие службы «Социальная няня» и расширение сети пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных.

В настоящее время в области действует более 20 мер социальной поддержки для семей с детьми, из которых 11 финансируются за счет регионального бюджета.

Также в регионе планируется обеспечить бесплатное прохождение подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Власти отмечают, что подобные меры могут способствовать улучшению демографической ситуации и созданию дополнительных условий для поддержки семей с детьми.

