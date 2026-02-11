В селе Анна под Находкой к 2026 году завершат строительство нового фельдшерского пункта

В селе Анна, расположенном в микрорайоне Ливадия под Находкой, к концу 2026 года планируется завершить строительство современного фельдшерского пункта, который войдёт в состав Находкинской больницы.

Реализация проекта ведётся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, являющейся частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый медицинский объект рассчитан на обслуживание более 250 жителей, включая детей и маломобильных граждан, что позволит повысить доступность первичной и неотложной помощи в отдалённом районе.

Создание таких пунктов способствует улучшению условий оказания медицинской помощи и отвечает современным стандартам, что особенно важно для сельских территорий и туристических зон.

Главный врач Находкинской больницы Андрей Кузьмин отметил, что открытие нового фельдшерского пункта обеспечит жителей и гостей села необходимыми условиями для получения медицинских услуг, соответствующих действующим требованиям.