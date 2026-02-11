В Татарстане увеличилось число случаев детской смертности от внешних факторов

В Татарстане отмечен рост числа смертей среди детей и подростков, связанных с внешними причинами, включая дорожно-транспортные происшествия.

По данным специалистов, зафиксировано увеличение детской смертности от внешних факторов на 10 случаев, а в результате ДТП — на 11 случаев.

Вместе с тем главный врач ДРКБ Татарстана сообщил о снижении числа смертей среди подростков из-за падения из окон и уменьшении количества детских суицидов.

Тема безопасности и здоровья несовершеннолетних остается актуальной для региона, поскольку подобные случаи могут представлять опасность для жизни и требуют внимания со стороны общества.

В республике также зарегистрировано 240 случаев употребления детьми психоактивных веществ, а в ДРКБ поступило 134 обращения с детьми в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Медицинские организации продолжают наблюдение за ситуацией и информируют о необходимости соблюдения мер предосторожности для предотвращения подобных инцидентов.