В Пензе провели углубленные обследования и консультации по ранней диагностике опухолей головы и шеи

В Пензе состоялась акция, направленная на раннее выявление опухолей головы и шеи, в ходе которой специалисты провели углубленные обследования и консультации для жителей города.

За два дня медицинские эксперты осмотрели и проконсультировали 93 человека, уделив особое внимание вопросам репродуктивного здоровья и состоянию ЛОР-органов.

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты, которые предоставили консультации и провели диагностику для пациентов с подозрением на онкологические заболевания.

Организаторы отмечают, что своевременное обращение к врачам может способствовать выявлению патологий на ранних стадиях и повышает эффективность медицинской помощи.

Эксперты подчеркивают значимость подобных профилактических мероприятий и рекомендуют жителям региона внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить обследования.