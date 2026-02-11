В Пензенской области 45 человек получили статус почетных доноров России

В Пензенской области 45 жителей были отмечены званием «Почетный донор России» за безвозмездную сдачу крови и её компонентов.

Согласно федеральному законодательству, для получения этого статуса необходимо сдать кровь не менее 40 раз либо плазму не менее 60 раз. Вручение наград состоялось в областном клиническом центре крови.

Главный врач центра Татьяна Крылова отметила вклад доноров и подчеркнула значимость их участия для системы здравоохранения региона.

Звание «Почетный донор России» предоставляет ряд социальных льгот, включая дополнительный оплачиваемый отпуск, приоритетное медицинское обслуживание и ежегодную денежную выплату.

В Пензенском областном клиническом центре крови уточнили, что претендовать на это звание могут все, кто выполнил установленные законом условия.