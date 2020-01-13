Нижегородские власти обещают сделать капитальный ремонт в каждой из медицинских организаций региона

– В настоящее время министерством здравоохранения Нижегородской области разработана программа «Капитальный ремонт медицинских организаций Нижегородской области» на 2020-2022 годы. Ее участниками стали более 160 медицинских организаций. Общий объем финансирования из областного бюджета с учетом средств на подготовку проектно-сметной документации составляет 6,1 млрд рублей,

Нижегородские региональные власти сформулировали главные задачи, которые стоят в этом году перед системой здравоохранения региона. Приоритетной для системы здравоохранения области, по мнению губернатора, станет реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».10 января 2020 года в федеральный минздрав отправилась из Нижегородской области проект программы модернизации первичного звена здравоохранения региона. В программе упомянуты 89 медицинских организаций первичного звена.Однако это не означает, что региональные власти намерены заниматься только ими. Внимания требует вся система регионального здравоохранения в целом, особенно если речь идет о ее целостном развитии.Так, например, кроме прочего, в Нижегородской области в текущем году планируют реализовать программу капитальных ремонтов тех медицинских учреждений, которые в указанную программу не вошли. Строго говоря, утверждают в нижегородском региональном правительстве, капремонт планируется сделать во всех медицинских организациях области.Другое направление работы – развитие системы обеспечения бесплатной медицинской помощи жителям Нижегородской области в рамках территориальной программы государственных гарантий на 2020 год.– уточнил глава региона Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородский регион направил в минздрав России программу модернизации первичного звена здравоохранения.