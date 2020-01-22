Из Китая к нам идет опасный грипп, чего бояться?

Известно о 440 случаях заражения, болезнь поражает легкие.Всемирная организация здравоохранения, обеспокоенная вспышкой пневмонии в Китае, сегодня собирается на экстренное заседание. Болезнь уже унесла жизнь девяти человек и есть опасность ее распространения в других странах. ВОЗ предупреждает: коронавирус (так называется заболевание) еще не изучен, спешно готовятся препараты, позволяющие обнаружить заболевание на ранней стадии. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января: это коронавирус 2019-nCoV.Первыми на сообщения о вирусе в России отреагировали в Амурской области, которая граничит с Китаем. В начале января местное управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу.Федеральный Роспотребнадзор следит за эпидемиологической обстановкой, усиливает контроль в пунктах пропуска через государственную границу. В ведомстве рассказывают, что медики готовы к приему больных, а ученые даже разработали средства, позволяющие обнаружить новый тип коронавируса на ранней стадии. Правда, пока готово всего два набора для диагностики. Они основаны на методе, который обладает высокой чувствительностью, а результаты приходят за два–четыре часа, рассказали в пресс-службе ведомства.«Для диагностирования заболевания достаточно отобрать образец из носоглотки больного или человека, у которого подозревается заболевание», — пояснили в Роспотребнадзоре.Работа в лабораториях начнется в конце этой недели. Пока что санврачи рекомендуют туристам быть осторожными во время своих путешествий по Китаю.На данный момент известно о 440 случаях заражения. Большинство из них зафиксировали в провинции Хубэй, остальные — в других частях страны, включая Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинцию Гуандун. Замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что в результате заражения пневмонией погибли девять человек. Два подтвержденных случая заражения зафиксировано Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и Америке.Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.