В Колгуевском сельсовете объявлен карантин для части учеников из-за роста ОРВИ и гриппа

В образовательном учреждении посёлка Бугрино на острове Колгуев введён карантин для второй смены 2-3 классов с 12 по 18 февраля. Решение принято на фоне увеличения числа случаев сезонных заболеваний среди учащихся.

Информация о временном ограничении учебного процесса размещена в официальном паблике Колгуевского сельсовета. Карантин затрагивает только часть начального звена школы-детсада, созданного в 2017 году после реорганизации местной школы.

Меры связаны с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. По данным за период с 26 января по 1 февраля, в Ненецком автономном округе зарегистрировано 899 случаев заболеваний, из которых 857 — острые респираторные вирусные инфекции и 42 — грипп.

Сезонное повышение числа заболевших отмечается в различных регионах страны, что может представлять опасность для здоровья детей и других уязвимых групп населения.

В образовательных учреждениях в подобных случаях принимаются меры по ограничению контактов и усилению санитарного контроля. Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период роста заболеваемости.