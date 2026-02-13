Инфекционист Краснов сообщил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян в регионе

Виктор Краснов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ, прокомментировал ситуацию с оспой обезьян в Нижегородской области. По его словам, в настоящее время риск распространения этого заболевания в регионе, как и по всей России, оценивается как низкий.

Краснов отметил, что оспа обезьян на начальных этапах проявляется симптомами, напоминающими грипп: повышением температуры, лихорадкой, болями в голове, мышцах и спине, а также выраженной слабостью.

Эксперт подчеркнул, что случаи заболевания требуют внимания, однако на данный момент оснований для опасений по поводу эпидемии нет. По его оценке, ситуация находится под контролем.

В медицинском сообществе отмечают, что оспа обезьян может представлять опасность при тесном контакте с заболевшими. Для снижения вероятности передачи инфекции рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.

Краснов также обратил внимание на важность своевременного обращения за медицинской помощью при появлении симптомов и соблюдения мер предосторожности при контакте с потенциально заражёнными лицами.