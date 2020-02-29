В Новосибирской области началась диспансеризация пожилых людей
Первый выездной осмотр прошел в пятницу, 28 февраля в областном Доме ветеранов.
Диспансеризация ветеранов, проживающих в Новосибирской области, идет в рамках национального проекта "Демография", который начался в преддверии 75-летия Победы.
Как заявил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в Доме ветеранов Новосибирской области специалисты мобильной бригады провели первое выездное мероприятие по диспансеризации пожилых граждан, проживающих в учреждении.
"Это позволило оперативно провести скрининги и обследования медицинскими специалистами непосредственно в месте проживания ветеранов. Далее по программе – проведение выездных мероприятий в Новосибирском доме ветеранов и Бердском пансионате ветеранов труда имени Михаила Калинина, что позволит максимально приблизить первичную медицинскую помощь к ветеранам", - сказал министр.
Диспансеризацию прошли 68 человек - им измерили глазное и артериальное давление, сделали ЭКГ, взяли кровь на биохимический анализ. Кроме того, пожилым людям дали возможность получить консультации у узких специалистов.
"Проводя выездной прием, мы предлагаем всем пожилым людям заполнить дополнительно анкету «Возраст не помеха», вопросы которой позволяют выявить первые признаки старческой астении у возрастной категории «60+». Своевременное выявление старческой астении позволяет разработать индивидуализированный план ведения для пациента пожилого и старческого возраста, а также максимально продлить долголетие в возможно активной форме», – говорит главный гериатр региона Людмила Каннуникова.
Как рассказали в пресс-службе правительства региона, этот проект создан областными министерствами труда и социального развития и здравоохранения.
Ранее МедикФорум рассказал об очередной отремонтированной в Новосибирской области поликлинике.
Оставить комментарий