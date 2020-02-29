В Новосибирской области началась диспансеризация пожилых людей

"Это позволило оперативно провести скрининги и обследования медицинскими специалистами непосредственно в месте проживания ветеранов. Далее по программе – проведение выездных мероприятий в Новосибирском доме ветеранов и Бердском пансионате ветеранов труда имени Михаила Калинина, что позволит максимально приблизить первичную медицинскую помощь к ветеранам", - сказал министр.

"Проводя выездной прием, мы предлагаем всем пожилым людям заполнить дополнительно анкету «Возраст не помеха», вопросы которой позволяют выявить первые признаки старческой астении у возрастной категории «60+». Своевременное выявление старческой астении позволяет разработать индивидуализированный план ведения для пациента пожилого и старческого возраста, а также максимально продлить долголетие в возможно активной форме», – говорит главный гериатр региона Людмила Каннуникова.