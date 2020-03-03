Жительниц Краснодарского края приглашают бесплатно обследоваться на рак
В регионе проходит «Неделя женского здоровья».
В рамках национального проекта «Демография» в Краснодарском крае проходит «Неделя женского здоровья». Все женщины Кубани могут пройти обследование у специалистов в поликлиниках по месту жительства. Предварительной записи не требуется.
Акция продлятся до 6 марта, сообщают в региональном министерстве здравоохранения.
Врачи обращаются ко всем жительницам Краснодарского края старше 50 лет и настоятельно рекомендуют пройти диагностику, так как именно в этом возрасте необходимо уделять особенное внимание профилактике онкологических заболеваний.
Согласно информации Минздрава, в смотровых кабинетах медики проведут пациенткам обследования кожи, щитовидной железы, слизистых оболочек, лимфоузлов, молочных желез.
Стоит отметить, что в 2019 году в Краснодарском крае впервые диагностировано около 27 тысяч случаев злокачественных опухолей всех локализаций. Треть из них выявлены как раз в ходе подобных мероприятий.
Ранее МедикФорум сообщал, что с 17 февраля в крае проходила «Неделя мужского здоровья». Человеку, желающему проверить свое здоровье, нужно лишь прийти в поликлинику и подойти в регистратуру. Там девушка вас направит к урологу, стоматологу и терапевту. Никаких предварительных записей нет.
- Всю эту неделю у мужчин врачи будут осматривать кожу, состояние слизистых оболочек, лимфоузлы, предстательную железу и прямую кишку, - рассказывают в минздраве Краснодарского края.
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