В Краснодарском крае началась «Неделя мужского здоровья»
А со 2 по 6 марта медики приглашают на обследование женщин региона.
Обнаруженные на ранней стадии болезни гораздо легче поддаются лечению, не устают повторять врачи. И рак не исключение. Правда, диагностировать его удается далеко не всегда.
- К сожалению, онкозаболевания протекают бессимптомно вплоть до последних стадий. И чаще всего это уже не симптомы самой опухоли, а осложнения ее проявления, - говорит главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Краснодарского края Роман Мурашко. - Вот почему так важна ранняя диагностика.
Чтобы помочь жителям Кубани распознать врага, устраиваются специальные акции. Их главная цель - выявить злокачественное новообразование.
С 17 февраля стартовала «Неделя мужского здоровья». Продлится она вплоть до 21-го числа. Человеку, желающему проверить свое здоровье, нужно лишь прийти в поликлинику и подойти в регистратуру. Там девушка вас направит к урологу, стоматологу и терапевту. Никаких предварительных записей нет.
- Всю эту неделю у мужчин врачи будут осматривать кожу, состояние слизистых оболочек, лимфоузлы, предстательную железу и прямую кишку, - рассказывают в минздраве Краснодарского края.
Если у медика возникает подозрение на наличие опухоли, пациента направят к специСо 2 по 6 марта пройдет «Неделя женского здоровья», на которую приглашают представительниц прекрасного пола. Женщин направят к тем же специалистам, что и мужчин, правда, вместо уролога обследовать будет гинеколог.
- Специалисты проведут обследования кожи, щитовидной железы, слизистых оболочек, лимфоузлов, молочных желез и шейки матки, - добавляют в минздраве края.
Попасть на прием к специалистам бесплатно и без направления рекомендуют всем мужчинам. Особенно необходимо это тем, кто старше 50 лет. Именно эта возрастная группа, по словам медиков, находится в зоне риска.
Обследования на онкозаболевания советуют проходить женщинам старше 40 лет. Дамы также могут обратиться за консультацией в свою поликлинику по месту жительства.
В среднем осмотр длится 15 минут у женщин и 12 минут у мужчин.
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