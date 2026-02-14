Роспотребнадзор сообщил о возможном росте заболеваемости гриппом в конце зимы

Роспотребнадзор информирует о вероятности увеличения числа заболевших в конце февраля и в марте из-за активности вирусов.

По данным ведомства, в этот период может наблюдаться рост случаев гонконгского гриппа, что связывают с изменениями погодных условий.

Терапевт высшей категории Елена Величко отмечает, что переменчивая погода способна ослаблять иммунитет, что также влияет на распространение вирусных инфекций.

Величко подчеркивает важность правильного выбора одежды в межсезонье, поскольку каждый слой выполняет определённую функцию для защиты организма.

Эксперт поясняет, что нижний слой одежды способствует отводу влаги, средний сохраняет тепло, а верхний предназначен для защиты от ветра и осадков.

