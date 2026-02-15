В российских поликлиниках планируют ввести онлайн-терапевтов для дистанционных консультаций

В медицинских учреждениях России рассматривается возможность создания новой должности — онлайн-терапевта, который сможет проводить консультации и оформлять документы дистанционно через специализированные приложения.

В настоящее время в Москве и Московской области уже реализованы сервисы, позволяющие получить справки о вакцинации и подтверждения об отсутствии контактов с инфекционными больными в электронном виде. Такие документы автоматически поступают в электронную медицинскую карту и обладают юридической силой.

Нововведение может быть особенно востребовано среди работающих граждан и пациентов с ограниченной мобильностью, для которых посещение поликлиники связано с дополнительными трудностями.

Эксперты отмечают, что внедрение дистанционных медицинских услуг способствует повышению доступности медицинской помощи и снижению нагрузки на поликлиники.

Внедрение онлайн-терапевтов рассматривается как часть цифровизации здравоохранения, направленной на оптимизацию процессов и повышение удобства для пациентов. Специалисты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности пациентов при использовании новых сервисов.