Иммунолог Жемчугов рассказал о путях передачи оспы обезьян и мерах предосторожности

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил о случаях госпитализации пациентов с оспой обезьян в Подмосковье, отметив, что один из заболевших уже выписан из медицинского учреждения.

По словам Жемчугова, инфекция может передаваться при тесном контакте с заражённым человеком, а также при взаимодействии с животными или инфицированными материалами.

Специалист подчеркнул, что при появлении подозрительных симптомов важно обратиться к врачу, воздерживаясь от самостоятельного лечения.

Оспа обезьян относится к инфекциям, которые могут представлять опасность для здоровья, поэтому своевременное обращение за медицинской помощью имеет значение для контроля ситуации.

Жемчугов напомнил, что соблюдение мер предосторожности и информированность о путях передачи инфекции помогают снизить риск распространения заболевания.