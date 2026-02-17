Академик Румянцев: ежегодно в России выявляют около 4,5 тысячи случаев рака у детей

В России ежегодно фиксируется около 4,5 тысячи новых случаев онкологических заболеваний среди детей. Об этом сообщил академик РАН Александр Румянцев, отметив, что аналогичные показатели наблюдаются и в ряде европейских стран.

По словам Румянцева, наиболее часто у детей диагностируется острый лимфобластный лейкоз. Это заболевание занимает ведущие позиции среди онкологических диагнозов в детском возрасте.

На 7-й неделе 2026 года зарегистрировано увеличение числа случаев рака на 4,5%, что составило 775 тысяч по стране. Такие данные свидетельствуют о необходимости постоянного мониторинга ситуации.

Внимание специалистов также привлекает рост заболеваемости COVID-19, который увеличился на 4,9% за тот же период. Это подчеркивает важность комплексного подхода к вопросам охраны здоровья детей.

Академик Румянцев обращает внимание на значимость своевременного выявления и наблюдения за состоянием детей, а также информирования населения о текущих тенденциях в области детской онкологии.