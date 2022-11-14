Боли в спине перед сном иногда бывают признаком рака поджелудочной железы

«Боли в верхней части живота и спине перед сном могут быть предвестниками рака поджелудочной железы. Боль в его случае возникает в эпигастрии (верхней части живота), иногда отдает в поясницу. Все зависит от положения тела», - приводится объяснение врачей в издании Express.

О том, что возникающие перед сном боли в теле иногда бывают признаком рака поджелудочной железы, сообщили британские онкологи из NHS (Национальная служба здравоохранения королевства).Специалисты уточнили, что неприятные ощущения могут начать беспокоить перед ночным сном, либо когда человек пытается прилечь днем, чтобы немного отдохнуть.Кроме того, раку поджелудочной железы свойственны не только болевые симптомы. Он также проявляется вздутием живота, темным цветом мочи или очень светлым глинистым стулом, потерей аппетита и веса, резкими перепадами температуры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что узлы в щитовидной железе могут возникнуть из-за рака.

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