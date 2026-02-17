В Ростовской области в 2026 году более 130 тысяч человек получают соцуслуги в натуральной форме

В 2026 году свыше 130 тысяч жителей Ростовской области продолжают получать набор социальных услуг в натуральном виде. Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) был проиндексирован с 1 февраля 2026 года на 5,6%, в результате чего сумма набора социальных услуг (НСУ) достигла 1 825,25 рубля.

Для тех, кто планирует изменить способ получения НСУ с 2027 года, необходимо подать заявление до 1 октября 2026 года. В случае подачи заявления после этой даты, выбранный вариант предоставления услуг начнет действовать с января 2028 года.

Заявления принимаются через портал государственных услуг, а также в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Ростовской области и в многофункциональных центрах (МФЦ).

Вопрос предоставления социальных услуг в натуральной или денежной форме остается актуальным для значительной части населения региона, особенно для уязвимых категорий граждан.

Органы социальной защиты информируют жителей о необходимости своевременного оформления заявлений для корректного получения выбранной формы поддержки.