В Пензенской области за неделю зарегистрировали 62 случая гриппа А и снижение заболеваемости ОРВИ

За прошедшую неделю в Пензенской области подтверждено 62 случая заражения вирусом гриппа А. Одновременно отмечается снижение общей заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

По данным региональных служб, за неделю зарегистрировано 1035 случаев заболеваний ОРВИ, что на 32% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Специалисты фиксируют уменьшение числа заболевших на 26,3 процента.

Вирус гриппа А был выявлен у 62 пациентов, что отражает текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Снижение интенсивности распространения инфекций отмечается на фоне продолжающегося мониторинга.

Вопросы профилактики и контроля заболеваемости респираторными инфекциями остаются актуальными для системы здравоохранения. Ситуация находится под наблюдением профильных специалистов.

По информации ведомств, вакцинация рассматривается как эффективная мера для предотвращения распространения гриппа. Медицинские организации продолжают информировать население о мерах предосторожности в период сезонного подъема заболеваемости.