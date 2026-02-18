ВНИИЗЖ увеличил экспорт вакцин для животных до 730 млн доз в 2025 году

Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ) в 2025 году поставил на зарубежные рынки свыше 730 миллионов доз вакцин, предназначенных для профилактики заболеваний среди сельскохозяйственных животных и птиц.

По информации пресс-службы учреждения, все препараты были разработаны в лабораториях ВНИИЗЖ и предназначены для использования в животноводстве.

Основные объемы экспорта пришлись на страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, а также на ряд африканских государств, среди которых Уганда, Египет и Марокко.

В 2024 году объем поставок составлял около 600 миллионов доз, что свидетельствует о росте интереса зарубежных партнеров к российским ветеринарным препаратам.

Экспорт вакцин может способствовать профилактике распространения инфекционных заболеваний среди животных, что отмечают специалисты центра. ВНИИЗЖ продолжает мониторинг ситуации и сотрудничество с зарубежными заказчиками.