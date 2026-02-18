ВкусВилл приостановил продажу пельменей от производителя Гурман после сообщений СМИ

В магазинах сети «ВкусВилл» временно прекращена реализация партий пельменей, изготовленных ООО «Гурман». Такое решение принято после получения предписания о приостановке продаж данной продукции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пельмени с говядиной, произведённые компанией «Гурман», могли быть связаны с госпитализацией детей в Москве. В связи с этим «Первый Тульский» провёл проверку наличия этой продукции в тульских магазинах сети.

АО «ВкусВилл» подтвердило получение предписания и начало исполнения требований контролирующих органов. В компании уточнили, что речь идёт о конкретных партиях продукции, произведённых указанным поставщиком.

Вопросы безопасности пищевых продуктов регулярно становятся предметом внимания как потребителей, так и надзорных ведомств. Специалисты отмечают, что соблюдение стандартов производства и контроля качества может снизить возможные риски для здоровья.

Ранее в 2023 году в ряде продуктовых сетей фиксировались случаи продажи импортной клубники под видом отечественной. В подобных ситуациях представители торговых сетей и контролирующие органы проводят проверки и информируют покупателей о выявленных нарушениях.