СУЭК-Кузбасс и Фонд Мельниченко открыли юбилейный сезон проекта «Лига Мечты»

В Кузбассе стартовал новый, юбилейный сезон программы реабилитации детей с использованием горнолыжного спорта, реализуемой при поддержке СУЭК-Кузбасс и Фонда Мельниченко совместно с АНО «Лига Мечты» и Советом по вопросам попечительства в социальной сфере региона.

Проект проводится на горе Туманной и за десять лет работы предоставил возможность более чем 700 детям из Кузбасса пройти бесплатные занятия по горным лыжам.

Организаторы отмечают, что участие в тренировках способствует положительным изменениям в самочувствии и физическом состоянии участников программы.

По мнению специалистов, подобные занятия в необычных условиях активизируют работу мозга и тела, способствуя развитию новых навыков и адаптации к нестандартным ситуациям.

Фонд Мельниченко и СУЭК-Кузбасс продолжают поддерживать инициативу, подчеркивая важность комплексного подхода к реабилитации детей и необходимость дальнейшего наблюдения за результатами программы.